Renato Góes publicou homenagem no aniversário de Renato Góes - Reprodução/Instagram

Renato Góes publicou homenagem no aniversário de Renato Góes Reprodução/Instagram

Publicado 14/04/2026 18:45

Rio - Thaila Ayala completou 40 anos nesta terça-feira (14) e ganhou uma homenagem do marido, Renato Góes. O ator de 39 anos compartilhou uma série de fotos de vários momentos especiais com a mulher para comemorar a data.

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"Eu tenho muita sorte. Eu te amo há 10, piro em tu há 20 e a vida escreveu nossa história há 40 anos. Tinha que ser. Te admiro em cada uma dessas etapas. Obrigado por me fazer um cara tão feliz. TE AMO. Parabéns meu amor!", escreveu na legenda.

Thaila Ayala e Renato Góes iniciaram o relacionamento em 2017 e oficializaram a união após dois anos juntos. Eles são pais de Francisco, de 4 anos, e Tereza, de 2.