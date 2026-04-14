Ludmilla participou do almoço de aniversário da avó - Reprodução/Instagram

Ludmilla participou do almoço de aniversário da avó Reprodução/Instagram

Publicado 14/04/2026 15:44

Rio - Ludmilla esteve na casa da avó, Vilma Salles, para um almoço especial em comemoração ao aniversário da matriarca, na tarde desta terça-feira (14). A artista compartilhou uma foto do encontro nas redes sociais.

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"Feliz vida, 'vó'! Hoje é o seu dia e eu só quero te lembrar o quanto você é especial e amada por mim. Foi incrível almoçar com você na sua casa e te fazer essa surpresa. Te amo, Vilminha! Que Deus te dê muitos anos de vida saúde e felicidade", escreveu na legenda.

Avó materna da cantora, Vilma Salles ajudou na criação de Ludmilla, já que Silvana Oliveira assumiu sozinha a responsabilidade pelos cuidados da filha. Hoje, Ludmilla é casada com a dançarina Brunna Gonçalves e é mãe de Zuri, de 11 meses.