Ludmilla participou do almoço de aniversário da avó Reprodução/Instagram

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Rio - Ludmilla esteve na casa da avó, Vilma Salles, para um almoço especial em comemoração ao aniversário da matriarca, na tarde desta terça-feira (14). A artista compartilhou uma foto do encontro nas redes sociais. 
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Ludmilla - Reprodução/Instagram
Brunna Gonçalves e Ludmilla são mães de Zuri - Reprodução/Instagram
Ludmilla participou do almoço de aniversário da avó - Reprodução/Instagram
"Feliz vida, 'vó'! Hoje é o seu dia e eu só quero te lembrar o quanto você é especial e amada por mim. Foi incrível almoçar com você na sua casa e te fazer essa surpresa. Te amo,  Vilminha! Que Deus te dê muitos anos de vida saúde e felicidade", escreveu na legenda. 
Avó materna da cantora, Vilma Salles ajudou na criação de Ludmilla, já que Silvana Oliveira assumiu sozinha a responsabilidade pelos cuidados da filha. Hoje, Ludmilla é casada com a dançarina Brunna Gonçalves e é mãe de Zuri, de 11 meses.