Anitta divulga teaser do álbum ’Equilibrivm’ - Reprodução de vídeo / Instagram

Anitta divulga teaser do álbum ’Equilibrivm’Reprodução de vídeo / Instagram

Publicado 14/04/2026 12:57

Rio - Anitta divulgou o teaser conceitual do novo álbum, "Equilibrivm", nas redes sociais, nesta terça-feira (14). Com lançamento marcado para esta quinta (16), o oitavo disco de estúdio da artista tem participações de Shakira, Liniker, Marina Sena, Ebony, Papatinho, entre outros.

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"Desacelera. O equilíbrio é o caminho do meio. O adeus é apenas para os excessos. Somos todos filhos desta mesma mãe terra. Se atente a sua jornada e seja luz na jornada do outro", diz Anitta no vídeo, que mostra imagens do novo projeto dela.







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