Anitta divulga teaser do álbum ’Equilibrivm’Reprodução de vídeo / Instagram

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Rio - Anitta divulgou o teaser conceitual do novo álbum, "Equilibrivm", nas redes sociais, nesta terça-feira (14). Com lançamento marcado para esta quinta (16), o oitavo disco de estúdio da artista tem participações de Shakira, Liniker, Marina Sena, Ebony, Papatinho, entre outros.
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Anitta divulga teaser do álbum 'Equilibrivm' - Reprodução de vídeo
Anitta divulga teaser do álbum 'Equilibrivm' - Reprodução de vídeo
Anitta divulga teaser do álbum 'Equilibrivm' - Reprodução de vídeo
"Desacelera. O equilíbrio é o caminho do meio. O adeus é apenas para os excessos. Somos todos filhos desta mesma mãe terra. Se atente a sua jornada e seja luz na jornada do outro", diz Anitta no vídeo, que mostra imagens do novo projeto dela. 
 
 
 
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A artista se tornou a primeira artista brasileira a se apresentar no Saturday Night Live (SNL), um dos programas mais antigos da TV norte-americana, no último sábado (11). Na atração, ela cantou "Choka Choka", faixa em parceria com Shakira que integra seu novo projeto, e uma versão em espanhol de "Várias Queixas", música conhecida na voz da banda Gilsons.
 