Gkay se joga em treino com Gracyanne Barbosa e posa 'descansando' no bumbum da amiga - Reprodução Instagram

Gkay se joga em treino com Gracyanne Barbosa e posa 'descansando' no bumbum da amigaReprodução Instagram

Publicado 14/04/2026 19:36

Rio - Amigas de longa data, Gkay e Gracyanne Barbosa treinaram juntas nesta terça-feira (14) e dividiram o momento com os seguidores.

Nos Stories, Gkay publicou um clique descontraído ao lado da amiga. Na imagem, ela aparece apoiada sobre o bumbum de Gracyanne, que reage com expressão de surpresa enquanto posa. “Olha com quem tô hoje!!”, escreveu na legenda.

O encontro aconteceu na academia IronBerg, espaço bastante frequentado por celebridades e influenciadores do universo fitness. O local se destaca pela estrutura moderna, equipamentos de alta tecnologia e ambientação pensada também para produção de conteúdo digital, além de reunir nomes conhecidos do fisiculturismo.