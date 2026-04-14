Bianca Comparato e Carol Castro estão em novela vertical do Globoplay - Divulgação/ Ricardo Bufolin

Bianca Comparato e Carol Castro estão em novela vertical do Globoplay Divulgação/ Ricardo Bufolin

Publicado 14/04/2026 21:01

Rio - Bianca Comparato e Carol Castro estão no elenco da nova trama vertical do Globoplay. Com 50 capítulos de até dois minutos, a produção chega ao serviço de streaming no 21 de abril e também conta com a participação de Lucas Lucco.

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A novela conta a história de Nina (Bianca Comparato), herdeira de uma poderosa família dona de uma emissora de TV, que vive intensamente até sofrer um grave acidente de carro e acordar sem memória e grávida. Sem lembrar de nada, ela inicia uma busca pelo pai de seu bebê, que logo vira um espetáculo midiático.

Em paralelo, o apaixonado Raphael (Lucas Lucco) tenta provar para ela que os dois tiveram uma intensa e verdadeira conexão poucos dias antes do acidente, mas a jornada de ambos é atrapalhada pela ambiciosa e imprevisível Suzy (Carol Castro), irmã mais velha de Nina.