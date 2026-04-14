Paolla Oliveira e Diogo Nogueira anunciam término do namoro em dezembro do ano passado - Reprodução/Instagram

Paolla Oliveira e Diogo Nogueira anunciam término do namoro em dezembro do ano passado Reprodução/Instagram

Publicado 14/04/2026 14:59

Rio - Diogo Nogueira surpreendeu ao prestar uma homenagem à ex-companheira, Paolla Oliveira, que celebra 44 anos nesta terça-feira (14).

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O sambista compartilhou nos Stories do Instagram uma imagem da atriz sorridente e escreveu: “Que seja lindo seu dia! Que seja lindo seu novo ciclo! Feliz vida!! Parabéns!!”, acompanhado de um emoji de coração. O namoro foi encerrado de forma amigável em dezembro de 2025, depois de cinco anos juntos.



Mesmo com o término, os dois seguem próximos. Recentemente, durante um show em São Paulo, Diogo voltou a mencionar a atriz de forma afetuosa ao cantar “Flor de Caña”, composição dedicada a ela. Na ocasião, imagens de Paolla apareceram no telão, e o cantor ressaltou a importância da artista em sua trajetória pessoal. O sambista compartilhou nos Stories do Instagram uma imagem da atriz sorridente e escreveu: “Que seja lindo seu dia! Que seja lindo seu novo ciclo! Feliz vida!! Parabéns!!”, acompanhado de um emoji de coração. O namoro foi encerrado de forma amigável em dezembro de 2025, depois de cinco anos juntos.Mesmo com o término, os dois seguem próximos. Recentemente, durante um show em São Paulo, Diogo voltou a mencionar a atriz de forma afetuosa ao cantar “Flor de Caña”, composição dedicada a ela. Na ocasião, imagens de Paolla apareceram no telão, e o cantor ressaltou a importância da artista em sua trajetória pessoal.

Dia especial



O dia começou cedo para a aniversariante. Paolla revelou nas redes sociais que recebeu um bolo surpresa ainda de madrugada enquanto trabalhava e saiu para um piquenique com amigas ao amanhecer. Em um dos registros, ela destacou o horário: 5h22.



A atriz também publicou um vídeo com fotos de diferentes fases da vida e compartilhou uma mensagem reflexiva: “Seja livre, seja inteira, seja feliz do seu jeito. A menina que eu fui sonhou com isso e a mulher que eu sou não vai parar de realizar. Esse é meu desejo”.



