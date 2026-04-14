Paolla Oliveira e Diogo Nogueira anunciam término do namoro em dezembro do ano passado Reprodução/Instagram
O sambista compartilhou nos Stories do Instagram uma imagem da atriz sorridente e escreveu: “Que seja lindo seu dia! Que seja lindo seu novo ciclo! Feliz vida!! Parabéns!!”, acompanhado de um emoji de coração. O namoro foi encerrado de forma amigável em dezembro de 2025, depois de cinco anos juntos.
Mesmo com o término, os dois seguem próximos. Recentemente, durante um show em São Paulo, Diogo voltou a mencionar a atriz de forma afetuosa ao cantar “Flor de Caña”, composição dedicada a ela. Na ocasião, imagens de Paolla apareceram no telão, e o cantor ressaltou a importância da artista em sua trajetória pessoal.
O dia começou cedo para a aniversariante. Paolla revelou nas redes sociais que recebeu um bolo surpresa ainda de madrugada enquanto trabalhava e saiu para um piquenique com amigas ao amanhecer. Em um dos registros, ela destacou o horário: 5h22.
A atriz também publicou um vídeo com fotos de diferentes fases da vida e compartilhou uma mensagem reflexiva: “Seja livre, seja inteira, seja feliz do seu jeito. A menina que eu fui sonhou com isso e a mulher que eu sou não vai parar de realizar. Esse é meu desejo”.
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