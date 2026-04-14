Pai de MC Gui mostra casa destruída por incêndio após alta hospitalar - Reprodução / Instagram

Pai de MC Gui mostra casa destruída por incêndio após alta hospitalarReprodução / Instagram

Publicado 14/04/2026 12:26

Rio - O influenciador Rogério da Silva Alves, pai do cantor MC Gui, voltou à casa da família em São Paulo após receber alta hospitalar e se deparou com o cenário de destruição deixado por um incêndio de grandes proporções. Em vídeos publicados nas redes sociais, ele exibiu os estragos e desabafou sobre o impacto emocional da perda.

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Ainda com a pulseira do hospital no braço, Rogério iniciou o relato ao mostrar a garagem, onde estavam alguns de seus bens. “Acabei de sair do hospital, estou até com a fitinha [no braço] e queria fazer que esse é o mesmo ângulo do vídeo que postei aí. A minha bicicleta que estava aqui, olha o que sobrou. Olha o que sobrou do meu Chevette, olha o que sobrou do meu Passat e das motinhos elétricas. Naquele cantinho, ficava as impressoras. É isso, gente”, disse ele, que precisou de atendimento médico após inalar fumaça durante o incidente.Na sequência, o influenciador rebateu comentários que questionavam sua situação financeira. “Tem gente dizendo: ‘Ele é rico, isso não vai fazer falta pra ele’. Eu não sou rico. Tenho uma estável, trabalho muito e meu Deus, que não dorme, vai fazer eu conquistar isso tudo de novo. Acabei de sair do hospital e o médico disse: ‘Vocês são ricos de saúde’”, afirmou.Ao entrar na cozinha, Rogério comparou o espaço antes e depois do incêndio, com uma foto antiga. Em tom emocionado, lamentou a perda do ambiente que, segundo ele, era um dos mais acolhedores da casa. “Era um cantinho tão gostoso. A gente fazia nossas comidinhas aqui. Dói meu coração ver isso aqui da forma que está. Olha isso, olha a destruição. Olha a air fryer, a maquinhinha de café da Baronesa [esposa dele]. Foi tudo embora. Só Deus mesmo”, completou.O incêndio aconteceu na manhã de domingo (12), por volta das 7h, e destruiu cerca de 80% do imóvel. Na ocasião, MC Gui tranquilizou os seguidores ao informar que os pais estavam bem fisicamente. As causas do acidente ainda passam por investigação da perícia.