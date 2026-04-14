Paolla Oliveira faz 44 anos e celebra com bolo no trabalho e piquenique ao amanhecer - Reprodução / Instagram

Paolla Oliveira faz 44 anos e celebra com bolo no trabalho e piquenique ao amanhecerReprodução / Instagram

Publicado 14/04/2026 09:17

Rio - Paolla Oliveira celebrou a chegada dos 44 anos cercada de surpresas. Aniversariante desta terça-feira (14), ela compartilhou nas redes sociais os primeiros momentos da data especial, que começaram ainda de madrugada, nos bastidores de um trabalho.

Nos stories, a artista mostrou quando foi surpreendida com um bolo e um coro de “parabéns” puxado pela equipe de produção. “Começaram as comemorações”, escreveu ao dividir o registro com os seguidores.

Pouco depois, às 5h22, Paolla voltou a publicar vídeos, desta vez em um cenário intimista ao ar livre. Ao lado de outras mulheres, ela exibiu um piquenique montado no chão, com frutas, doces e café da manhã caprichado. Em clima leve, resumiu o momento: “Bom dia, com alegria”.

A celebração seguiu com novas publicações ao longo do dia. Antes de reunir os registros do aniversário, a atriz também chamou atenção ao compartilhar um álbum de fotos usando lingerie. Nos comentários, fãs reagiram com entusiasmo e uma sequência de elogios. “Deus tem os seus escolhidos mesmo”, escreveu uma seguidora. “Todos concordamos que somos mais felizes porque essa mulher existe, né?”, brincou outra. “A mais gata do planeta”, destacou um terceiro comentário.