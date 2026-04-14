Maiara e Felipe Cavalliere - Brazil News

Maiara e Felipe CavalliereBrazil News

Publicado 14/04/2026 09:06

Rio - Maiara, dupla de Maraisa, deixou o show no Estância Alto da Serra, em São Bernardo do Campo, em São Paulo, de mãos dadas com o novo affair, Felipe Cavalliere, de 24 anos, na noite desta segunda-feira (13). Na ocasião, os dois foram clicados por um paparazzo e demonstraram simpatia. Essa é a primeira aparição pública do casal.

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Maiara, de 38 anos, confessou que estava apaixonada por Felipe em entrevista ao programa "Melhor da Tarde", da Band, apresentado por Leo Dias, recentemente. "Eu sou uma mulher apaixonada e quando me apaixono, eu me entrego e me envolvo. Não posso falar muito não porque o boy é discreto. E ele é um gato. Já nos conhecemos faz muito tempo, faz quatro anos. Ele é cantor... Ele é uma pessoa muito boa e de uma família incrível. Como falei, já conheço faz mais de quatro anos e ele é compositor também".

A cantora, então, ressaltou: "Mais bonito do que por fora, ele tem uma beleza maravilhosa (por dentro). Estamos nos conhecendo. A gente já se conhece, mas está se conhecendo um pouquinho mais".