Maiara e Felipe CavalliereBrazil News
Maiara, dupla de Maraisa, deixa show de mãos dadas com novo affair
Casal foi flagrado por um paparazzo na noite desta segunda-feira (13)
Bianca Comparato e Carol Castro vivem irmãs em novela vertical
'Quem é o Pai do Meu Bebê?' chega ao Globoplay no dia 21 de abril
Famosos marcam presença no Rio Fashion Week; veja fotos
Abertura do evento de moda reuniu celebridades nesta terça-feira (13)
Laura Pausini lança clipe de 'Quem de Nós Dois' com Ana Carolina e Ferrugem: 'Quis prestar essa homenagem'
Faixa integra o álbum de covers 'Io Canto 2' e reúne artistas do Brasil e da Itália
Gkay se joga em treino com Gracyanne Barbosa e posa 'descansando' no bumbum da amiga
Influenciadora registrou encontro com a ex-BBB durante sessão de exercícios
Simaria publica vídeo de treino após repercussão sobre visual em evento
Cantora esteve em gravação de DVD e recebeu comentários sobre a aparência nas redes sociais
Renato Góes celebra aniversário de Thaila Ayala: 'Te admiro'
Atores são casados desde 2019 e têm dois filhos