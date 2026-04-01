Maiara confirma namoro com cantor sertanejo, Felipe Cavalliere - Reprodução / Instagram

Maiara confirma namoro com cantor sertanejo, Felipe CavalliereReprodução / Instagram

Publicado 01/04/2026 08:44

Rio - Maiara, dupla de Maraisa, confirmou o namoro com o também sertanejo Felipe Cavalliere, nesta terça-feira (31). A cantora falou pela primeira vez sobre o relacionamento e não poupou elogios, ressaltando a beleza interior e exterior do compositor, que chamou de "gato".

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"Eu sou uma mulher apaixonada e quando me apaixono, eu me entrego e me envolvo. Não posso falar muito não porque o boy é discreto. E ele é um gato. Já nos conhecemos faz muito tempo, faz quatro anos. Ele é cantor e tem um trabalho, acabou de lançar uma música chamada 'Saudadeando'. [...] Ele é uma pessoa muito boa e de uma família incrível. Como falei, já conheço faz mais de quatro anos e ele é compositor também", disse a artista, em entrevista ao programa "Melhor da Tarde", da Band, apresentado por Leo Dias.



"Não pode ficar falando muito, não. Porque senão, dá azar. Nossa! O homem é bonito demais. Você está doido! Aprovado", interrompeu Maraisa. Por fim, Maiara afirmou: "Mais bonito do que por fora, ele tem uma beleza maravilhosa [por dentro]. Estamos nos conhecendo. A gente já se conhece, mas está se conhecendo um pouquinho mais". "Eu sou uma mulher apaixonada e quando me apaixono, eu me entrego e me envolvo. Não posso falar muito não porque o boy é discreto. E ele é um gato. Já nos conhecemos faz muito tempo, faz quatro anos. Ele é cantor e tem um trabalho, acabou de lançar uma música chamada 'Saudadeando'. [...] Ele é uma pessoa muito boa e de uma família incrível. Como falei, já conheço faz mais de quatro anos e ele é compositor também", disse a artista, em entrevista ao programa "Melhor da Tarde", da Band, apresentado por Leo Dias."Não pode ficar falando muito, não. Porque senão, dá azar. Nossa! O homem é bonito demais. Você está doido! Aprovado", interrompeu Maraisa. Por fim, Maiara afirmou: "Mais bonito do que por fora, ele tem uma beleza maravilhosa [por dentro]. Estamos nos conhecendo. A gente já se conhece, mas está se conhecendo um pouquinho mais".

Recentemente, surgiram rumores de supostos affairs da cantora com o influenciador Jhonathan Coelho, o humorista João Quirino e os cantores Matheus Vargas e Fabricio Fiori. Em março do ano passado, Maiara reatou o relacionamento com o músico Matheus Gabriel, mas também colocou um ponto final.



O ex-casal iniciou o relacionamento em junho de 2023. Entre muitas idas e vindas, os dois ficaram juntos até o final de 2024. Pouco tempo depois, ela iniciou o namoro com o empresário Mohamed Nassar. A relação durou até fevereiro de 2025. Entre 2019 e 2023, Maiara viveu outro relacionamento ioiô com o cantor Fernando Zor, dupla de Sorocaba.