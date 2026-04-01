Xamã - Divulgação

Xamã Divulgação

Publicado 01/04/2026 08:35

Rio - Xamã quebrou o silêncio e se manifestou sobre os rumores de um possível romance com a atriz Bella Campos. Intérprete de Bagdá em "Três Graças", o ator de 36 anos ressaltou que os dois são apenas amigos e tem sido vistos juntos devido a divulgação do filme "Cinco Tipos de Medo", com previsão de estreia para o dia 9 de abril. A obra marca a estreia dos artistas nos cinemas.

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"Bella é minha amiga. Na primeira vez que saiu isso, em 2023, já foi ‘a notícia'. Mas é absurdo isso. De uma certa forma, até entendo as pessoas relacionarem porque fica muito na 'fanfic' de internet. Mas, poxa, estamos divulgando nosso filme. Foram três anos para fazer, com muito suor", disse ele, em entrevista à "Quem".

"A gente saiu de Cuiabá para trazer para os festivais do Brasil, e trouxemos para o Rio. Fiz uma festa para comemorar. Quando saiu essa notícia, falei: 'Não é possível que vão cegar a estreia do filme para falar sobre uma fanfic'", lamentou o artista, que está solteiro desde o término do romance com Sophie Charlotte.

Xamã, então, reforçou: "Bella é uma parceira minha, a primeira que tive no cinema, no audiovisual. Ela me trouxe muito conforto para fazer o personagem na época. Então, a gente desenvolveu uma amizade com muito respeito. Não existe nada disso de ter ficado".

No "Cinco Tipos de Medo", Bella Campos interpreta Marlene, uma enfermeira que vive um conflito entre o amor e o perigo constante. Já Xamã vive Sapinho, traficante local que, apesar do envolvimento com o crime, era visto pelos moradores como o responsável pela segurança da comunidade.

Grande vencedor da última edição do Festival de Cinema de Gramado, o longa conquistou quatro Kikitos: "Melhor Filme", "Melhor Roteiro" e "Melhor Montagem" (Bruno Bini), além de "Melhor Ator Coadjuvante" (Xamã).