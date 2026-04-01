Deborah Secco relembra ensaio nu aos 18 anos e conselho da mãe: ’Esse dinheiro vai mudar a sua vida’Reprodução Instagram
"Foi a primeira virada de chave [da minha carreira]. Foi muito difícil para mim", disse. Na época, a mãe ponderou sobre os riscos da carreira artística antes de incentivá-la: "Queria muito acreditar que sua carreira vai ser um sucesso, que você vai ser uma atriz e daqui a dez anos todo mundo vai te conhecer. Mas você sabe o número de atrizes que fazem algumas novelas e somem? Tenho muito medo de não dar certo, e esse dinheiro vai mudar a sua vida. Acho que você devia fazer".
Segundo Deborah, o trabalho teve impacto direto na sua independência financeira. Ela revelou que recebeu R$ 1,3 milhão pelo ensaio — valor que, hoje, acredita que equivaleria a cerca de R$ 10 milhões.
Na época, a atriz gravava a novela Suave Veneno, quando começou a fazer a transição de papéis mais jovens para uma imagem mais sensual, o que intensificou suas inseguranças. "Foi muito difícil me ver nesse lugar de mulher sexy, porque eu nunca fui", afirmou.
Com o passar dos anos, Deborah disse que mudou a forma como se enxerga e destacou que só passou a se sentir bonita aos 40 anos, após lidar com a pressão estética da profissão.
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