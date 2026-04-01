Deborah Secco relembra ensaio nu aos 18 anos e conselho da mãe: ’Esse dinheiro vai mudar a sua vida’ - Reprodução Instagram

Deborah Secco relembra ensaio nu aos 18 anos e conselho da mãe: ’Esse dinheiro vai mudar a sua vida’Reprodução Instagram

Publicado 01/04/2026 18:57

Rio - A atriz Deborah Secco relembrou o ensaio nu que fez para a revista Playboy ao completar 18 anos, após receber o convite ainda aos 17. Em entrevista a Léo Dias, ela contou que a decisão foi difícil e envolveu uma conversa marcante com a mãe.