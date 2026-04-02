Filho de Chico Anysio, Duda, morre e irmãos lamentam: 'Tristeza profunda' - Reprodução / Instagram

Filho de Chico Anysio, Duda, morre e irmãos lamentam: 'Tristeza profunda'Reprodução / Instagram

Publicado 02/04/2026 14:12

Morreu nesta quarta-feira (1º), aos 52 anos, Eduardo Caldas, mais conhecido como Duda, filho do humorista Chico Anysio. Ele foi velado e cremado na manhã desta quinta-feira (2), no Cemitério do Caju, na zona portuária. Os familiares não revelaram as causas da morte.



Duda era filho biológico de Rose Rondelli e era enteado de Chico Anysio - da relação do casal nasceram Nizo Neto e Rico Rondelli. Por meio das redes sociais, Nizo e Bruno Mazzeo se despediram do irmão com homenagens repletas de emoção.



"Meu irmão Dudinha descansou. Vai jogar botão com papai em outro plano", escreveu Mazzeo nos stories do Instagram.

Nizo também deu o último adeus ao irmão, ressaltando a proximidade que os dois tinham, apesar da diferença de idade: "Duda, meu irmão querido. Escrevo isso com o coração apertado de pensar que você não está mais aqui com a gente. Mesmo com a diferença de idade, vivemos juntos, sempre muito próximos. Uma vida toda sempre perto. Agora você se foi e fica o espaço vazio, mas também fica a memória. Você estava sofrendo e talvez precisasse mesmo ir. Sinto uma tristeza profunda. Fica com Deus na sua nova missão".

Chico Anysio faleceu aos 80 anos, em março de 2012, por causa de complicações respiratórias e renais.