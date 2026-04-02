Luiza e Zizi Possi - Talita Alencar / Divulgação

Luiza e Zizi Possi Talita Alencar / Divulgação

Publicado 02/04/2026 17:21

Rio - A cantora Zizi Possi falou abertamente sobre a conversão religiosa da filha, Luiza Possi, que recentemente passou a se dedicar à música gospel. A artista comentou a reação ao saber da decisão e também criticou os ataques direcionados à herdeira nas redes sociais.

Segundo Zizi, Luiza demonstrou receio ao abordar o assunto pela primeira vez. A cantora destacou o apoio imediato à escolha da filha. “De jeito nenhum. Se é algo que faz bem para você… Ela tá mais serena, integrada. Só tá fazendo bem. A Luiza continua muito lúcida. Eu nunca vi minha filha tão bem. O que eu tenho para falar da minha filha? Vou fazer a mesma coisa? Meu caminho é outro”, afirmou em entrevista ao podcast "Desculpincomodar".

A artista também comentou a repercussão negativa após a mudança de rumo na carreira de Luiza. “Rede social é uma terra de ninguém, um ambiente muito contaminado. A Luiza é uma pessoa pública, uma mulher de 41 anos, casada, com dois filhos. O que tenho para falar dessa mulher? Ela tem que falar o que quiser e arcar com as consequências”, disse.

Zizi revelou que chegou a se surpreender com o teor das mensagens. “Eu li algumas coisas e fiquei muito assustada com o nocivo, o venenoso, o gratuito. Eu fiquei muito mais chocada com os comentários do que com o que ela disse”, declarou.

A cantora ainda contou que precisou tomar medidas para lidar com a situação nas redes. “Respinga em mim. No meu Instagram, vem muita coisa. Eu vou um por um e vou bloqueando. Eu já vi pessoas que tiveram sete perfis diferentes bloqueados”, relatou. Em tom crítico, concluiu: “Este pedaço de comunicação social é podre. Tudo bem, você não gostou do que ela falou? Você vai atacar? Desabafar é uma coisa, resolver é outra.”