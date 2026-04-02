Emanuelle Araújo - Divulgação

Emanuelle AraújoDivulgação

Publicado 02/04/2026 19:01

Rio - A cantora e atriz Emanuelle Araújo lança, na sexta-feira (10), o álbum “Corra para o Mar”, seu terceiro trabalho solo, marcado por uma homenagem direta à obra de Clara Nunes (1942-1983). Entre as faixas, está uma nova versão de “Ijexá”, clássico eternizado na voz da artista mineira.

A releitura proposta por Emanuelle resgata o ritmo de origem afro-baiana com uma sonoridade contemporânea, sem abrir mão da dimensão espiritual e simbólica que consagrou a gravação original.

A conexão entre as duas artistas ganhou força recente nos palcos. Em 2025, Emanuelle assumiu o papel principal no musical "Clara Nunes - A Tal Guerreira". O espetáculo percorreu cidades como Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro.

Paralelamente ao lançamento, Emanuelle também marca presença na televisão com seu retorno às novelas após seis anos afastada do formato. No ar na faixa das 18h da TV Globo, ela integra o elenco de "A Nobreza do Amor". Na trama de época ambientada nos anos 1920, a atriz interpreta Marta, uma mulher nordestina, elegante, casada com o banqueiro Diógenes (Danton Mello), e mãe da vilã Virgínia (Theresa Fonseca).