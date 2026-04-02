Mauro Mendonça comemora 95 anos no hospital ao lado da família Reprodução / Instagram
O momento foi compartilhado nas redes sociais por Rosamaria. "Aniversário do Mauro que estava internado, então a comemoração foi no hospital. Família Mendonça reunida para festejar o patriarca", escreveu.
A publicação mobilizou uma série de mensagens carinhosas de colegas famosos. Alessandra Negrini comentou: “Ahhhhh, meu querido! Parabéns! Melhoras! Mande meus beijos e abraços, sinto muita saudade!”. Tata Werneck deixou um breve “Queridos”, enquanto Guilherme Fontes desejou: “Viva ele sempre”. "Viva! Melhoras!", desejou Leticia Sabatella. "Viva Maurão", Drica Moraes.
Também houve manifestações de Beth Goulart, que escreveu “Mauro amado”, e de Thiago Fragoso: “Maurão, querido! Parabéns”.
Mauro Mendonça e Rosamaria Murtinho formam um dos casais mais longevos da dramaturgia brasileira, com cerca de 70 anos de união. Juntos, eles são pais de Rodrigo, de 61, João Paulo, de 63, e Mauro Mendonça Filho, de 60.
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