Mauro Mendonça comemora 95 anos no hospital ao lado da família - Reprodução / Instagram

Mauro Mendonça comemora 95 anos no hospital ao lado da família Reprodução / Instagram

Publicado 02/04/2026 22:36

Rio - O ator Mauro Mendonça completou 95 anos nesta quinta-feira (2) em uma celebração marcada pelo afeto da família. Internado em um hospital no Rio de Janeiro, o veterano recebeu a visita de parentes próximos e comemorou a data ao lado da mulher, a atriz Rosamaria Murtinho.



O momento foi compartilhado nas redes sociais por Rosamaria. "Aniversário do Mauro que estava internado, então a comemoração foi no hospital. Família Mendonça reunida para festejar o patriarca", escreveu.



A publicação mobilizou uma série de mensagens carinhosas de colegas famosos. Alessandra Negrini comentou: “Ahhhhh, meu querido! Parabéns! Melhoras! Mande meus beijos e abraços, sinto muita saudade!”. Tata Werneck deixou um breve “Queridos”, enquanto Guilherme Fontes desejou: “Viva ele sempre”. "Viva! Melhoras!", desejou Leticia Sabatella. "Viva Maurão", Drica Moraes.



Também houve manifestações de Beth Goulart, que escreveu “Mauro amado”, e de Thiago Fragoso: “Maurão, querido! Parabéns”.



Mauro Mendonça e Rosamaria Murtinho formam um dos casais mais longevos da dramaturgia brasileira, com cerca de 70 anos de união. Juntos, eles são pais de Rodrigo, de 61, João Paulo, de 63, e Mauro Mendonça Filho, de 60.