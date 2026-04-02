Andressa Urach - Reprodução / Instagram

Andressa UrachReprodução / Instagram

Publicado 02/04/2026 11:25

Rio - Andressa Urach desabafou nas redes sociais, nesta quarta-feira (1º), sobre a saúde mental e o diagnóstico de Transtorno de Personalidade Borderline (TPB). A influenciadora digital relatou que recentemente buscou ajuda médica, inclusive com "possibilidade de internação voluntária". No entanto, conseguiu se acalmar com ajuda de familiares e está cuidando do psicológico.



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"Essa semana eu busquei ajuda médica, inclusive com possibilidade de internação voluntária. Mas, com o apoio da minha família, consegui me acalmar e estou tirando esse tempo para cuidar da minha mente", iniciou a ex-"A Fazenda", que ressaltou a seriedade do transtorno:



"O borderline é algo sério. É uma intensidade emocional muito grande. É sentir tudo ao extremo, às vezes sem controle. E quando existe excesso de problemas, pressão, estresse, isso pode desencadear crises ainda mais fortes. A mente fica sobrecarregada e o corpo responde".



"Quem tem borderline não é 'difícil', está em sofrimento. Por isso, cuidar da saúde mental não é opção, é necessidade. Buscar ajuda médica, fazer terapia, ter acompanhamento, é essencial. Mas também existe algo muito importante: rede de apoio. Ter alguém que te escute, que te olha, faz toda diferença".



A modelo, ainda, falou sobre a necessidade de se afastar das redes para se cuidar. "E outra coisa que eu aprendi: às vezes é necessário se afastar das redes sociais, do excesso de informação, das comparações e do barulho externo, para conseguir ouvir a própria mente e acalmar o coração".



Em seguida, Urach listou algumas ações que a fazem se sentir melhor, como "ficar em silêncio por alguns minutos", "respirar com calma", "tomar um banho tranquilo", "evitar discussões" e "descansar de verdade". Por fim, deixou uma mensagem de apoio aos seguidores que se identificaram com o relato: "Se você se identifica com isso, não ignore. Procure ajuda. E lembre: você não está sozinho (a). Sua vida importa".



O Transtorno de Personalidade Borderline (TPB) é uma condição de saúde mental caracterizada por instabilidade nas emoções, relacionamentos e comportamento. Os sintomas, muitas vezes, são acompanhados de impulsividade. O diagnóstico é realizadopor psiquiatra ou psicólogo com base no histórico do paciente.