Juliana Paes compartilha cliques de viagem ao Japão com o marido - Reprodução / Instagram

Juliana Paes compartilha cliques de viagem ao Japão com o maridoReprodução / Instagram

Publicado 02/04/2026 23:02 | Atualizado 02/04/2026 23:08

Rio - Juliana Paes compartilhou com os seguidores, nesta quinta-feira (2), registros de sua primeira viagem ao Japão. Aos 47 anos, ela realiza um desejo antigo ao lado do marido, o empresário Carlos Eduardo Baptista, com quem é casada desde 2008.

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O casal escolheu Tóquio como ponto de partida da viagem. Em publicações nas redes sociais, a artista exibiu momentos em pontos turísticos da capital japonesa, além de experiências culturais e gastronômicas.“Japão é mais do que sonhei…. E olha que sonhei muito, por muito tempo… muita alegria em compartilhar essa realização pessoal com vocês!”, escreveu Juliana ao abrir o álbum da viagem.Entre os registros, aparecem passeios por parques com as tradicionais cerejeiras, conhecidas como sakura, além de visitas a exposições e feiras de rua. Em clima de romance, Juliana e Carlos Eduardo também posaram juntos em diferentes cenários da cidade.A viagem acontece pouco tempo após um momento marcante na trajetória recente da atriz. Juliana esteve à frente da bateria da Unidos do Viradouro no Carnaval deste ano, quando a agremiação conquistou o título de campeã.Dias depois da vitória, ela anunciou a saída do posto de rainha de bateria. Em vídeo publicado nas redes, destacou a importância da conquista. “Essa semana foi o meu dia, foi o meu aniversário, mas a minha sensação é que os meus presentes vieram antes desse ano. E um deles foi ter sido campeã do Carnaval junto com a Viradouro, junto com mestre Ciça”, afirmou.A atriz também explicou que o retorno à avenida, após cerca de 17 anos, teve motivações pessoais. Segundo ela, a decisão envolveu a homenagem ao mestre de bateria e a realização de um desejo do pai, Carlos Henrique Paes, que morreu no ano passado.