Felipe Amorim pede Duda Kropf em casamento - Reprodução de vídeo / Instagram

Felipe Amorim pede Duda Kropf em casamentoReprodução de vídeo / Instagram

Publicado 02/04/2026 14:55

Rio - Noivos! Felipe Amorim pediu Duda Kropf em casamento. Através do Instagram, na tarde desta quinta-feira (2), o cantor compartilhou o momento em que surpreendeu a influenciadora digital com o gesto romântico durante uma gravação.

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"Ela disse sim. Onde você estiver, é o melhor lugar", escreveu o dono do hit "Eu Vou na Sua Casa", indicando que o pedido aconteceu na última quinta (26). Durante o momento especial, Felipe ajoelhou e fez a clássica pergunta: "Quer casar comigo?". "É óbvio que eu quero", respondeu Duda, ao beijar o artista. Logo em seguida, ele colocou o anel de noivado no dedo da influenciadora.

Nos stories da mesma rede social, Duda compartilhou o vídeo do pedido e ressaltou a "felicidade" com a nova fase do casal. "Ai, gente, estamos noivos. Que Deus abençoe essa nova etapa da nossa vida. Estou muito feliz". Eles começaram a namorar em julho de 2025 e tornaram o relacionamento público em setembro.