Cara de Sapato - Reprodução TV Globo

Cara de SapatoReprodução TV Globo

Publicado 01/04/2026 22:54 | Atualizado 01/04/2026 22:56

Rio - O ex-BBB Antônio Carlos Júnior, conhecido como Cara de Sapato, teve negado o pedido em ação movida contra a TV Globo. A decisão foi tomada pela Justiça do Rio de Janeiro e divulgada nesta semana.

Segundo o colunista Gabriel Vaquer, da Folha de S.Paulo, o processo não tratava da expulsão do reality em 2023, mas de reportagens publicadas por veículos do grupo sobre um suposto relacionamento do lutador com Amanda Meirelles.

Na ação, que tramitou na 28ª Vara Cível do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, o ex-BBB alegou ter sido surpreendido por publicações, feitas em agosto do ano passado, que mencionavam um possível término de um relacionamento que, segundo ele, nunca existiu. Ele pedia indenização de R$ 50 mil por danos morais, além de retratação nos mesmos veículos.

Durante o processo, Sapato apresentou um vídeo publicado em dezembro de 2023 em que negava o envolvimento com Amanda.

Ao analisar o caso, a juíza Fernanda Rosado de Souza considerou que não houve dano moral. "O tom da notícia, o fato de haver sido publicada a resposta do autor e a constatação de que os comentários ofensivos a ele dirigidos partiram de seguidores que se referiram não à notícia aqui impugnada, mas sim ao episódio da expulsão do programa, impedem o reconhecimento de dano moral a ser reparado".

Com a decisão, o processo foi arquivado, sem possibilidade de recurso.