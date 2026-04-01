Angélica entra na brincadeira do Dia da Mentira e revive história sobre pinta 'falsa'Reprodução Instagram
O conteúdo, resgatado de um fã-clube e publicado nos Stories, é de uma participação no programa Casseta & Planeta, exibido em 1997. Na esquete, a ausência da pinta vira motivo para questionarem sua identidade.
Entrando no tom bem-humorado, Angélica reage: "Roubaram a minha mancha". Na sequência, reforça a piada ao sugerir que a marca seria removível. "Na verdade minha pinta é removível e eu esqueci de colar hoje. Mas eu sou a Angélica, eu juro", diz o texto que acompanha o vídeo.
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