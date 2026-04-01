Angélica entra na brincadeira do Dia da Mentira e revive história sobre pinta 'falsa' - Reprodução Instagram

Angélica entra na brincadeira do Dia da Mentira e revive história sobre pinta 'falsa'Reprodução Instagram

Publicado 01/04/2026 17:18

Rio - A apresentadora Angélica aproveitou o Dia da Mentira, nesta quarta-feira (1), para relembrar um momento curioso do passado. Nas redes sociais, ela compartilhou um vídeo antigo em que faz uma brincadeira envolvendo a pinta na coxa, uma de suas características mais conhecidas.

Angélica entra na brincadeira do Dia da Mentira e revive história sobre pinta 'falsa' Reprodução Instagram



O conteúdo, resgatado de um fã-clube e publicado nos Stories, é de uma participação no programa Casseta & Planeta, exibido em 1997. Na esquete, a ausência da pinta vira motivo para questionarem sua identidade.



Entrando no tom bem-humorado, Angélica reage: "Roubaram a minha mancha". Na sequência, reforça a piada ao sugerir que a marca seria removível. "Na verdade minha pinta é removível e eu esqueci de colar hoje. Mas eu sou a Angélica, eu juro", diz o texto que acompanha o vídeo. O conteúdo, resgatado de um fã-clube e publicado nos Stories, é de uma participação no programa Casseta & Planeta, exibido em 1997. Na esquete, a ausência da pinta vira motivo para questionarem sua identidade.Entrando no tom bem-humorado, Angélica reage: "Roubaram a minha mancha". Na sequência, reforça a piada ao sugerir que a marca seria removível. "Na verdade minha pinta é removível e eu esqueci de colar hoje. Mas eu sou a Angélica, eu juro", diz o texto que acompanha o vídeo.