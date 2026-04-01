Paolla Oliveira e Bella Campos surgem juntas em momento carinhoso - Reprodução / Instagram

Paolla Oliveira e Bella Campos surgem juntas em momento carinhosoReprodução / Instagram

Publicado 01/04/2026 18:32

Rio - Em meio a uma sequência de rumores que movimentaram as redes sociais, Paolla Oliveira e Bella Campos decidiram reagir com bom humor. As duas surgiram juntas nesta quarta-feira (1º) em um registro descontraído publicado nos Stories do Instagram, ironizando as especulações recentes sobre suas vidas amorosas.

Na imagem as atrizes aparecem de roupão, e Paolla brincou: “Longe de saberem a verdade”, escreveu, acompanhando a legenda com emojis de flerte. A publicação acontece logo após a atriz ter seu nome envolvido em um suposto romance com Mestre Fáfá, mestre de bateria da Acadêmicos do Grande Rio.

O boato ganhou força depois que uma foto dos dois juntos em uma roda de samba, no Beco do Rato, na Lapa, passou a circular nas redes. A repercussão levou a equipe de Paolla a se manifestar oficialmente, negando qualquer envolvimento amoroso. “Informamos que a atriz Paolla Oliveira não está ‘engatando um romance’ com Mestre Fafá conforme sugerem matérias com base em ‘torcida em redes sociais’. Os dois são, como se sabe, amigos”, afirmou a equipe.

O próprio Fafá também comentou o assunto."E aí, galera... já acabou essa fanfic ou vocês ainda vão continuar? Se forem continuar, vão devagar pra eu conseguir acompanhar, rs. Até a data do meu aniversário mudaram pra 30 de março, só para encaixar na narrativa. Agora tá um monte de gente me mandando feliz aniversário e meu aniversário é só em maio, dia 09/05", escreveu no Stories do Instagram.

Solteira desde o fim do relacionamento com Diogo Nogueira, encerrado em dezembro de 2025, Paolla não foi a única a lidar com especulações recentes. Bella Campos, que aparece ao seu lado na publicação, também esteve no centro de um rumor envolvendo o rapper Xamã. Especulações supõem que os dois teriam ficado durante uma festa realizada na casa do artista, no Itanhangá, na Zona Oeste do Rio.