Paolla Oliveira e Mestre Fafá - Reprodução / Instagram

Paolla Oliveira e Mestre Fafá Reprodução / Instagram

Publicado 01/04/2026 12:42

Rio - Paolla Oliveira resolveu colocar um ponto final nos rumores de um possível romance com o Mestre Fafá. A especulação ganhou força após os dois aparecerem juntos em uma roda de samba no Centro do Rio.

Por meio de sua equipe, Paolla negou qualquer envolvimento amoroso e reforçou que a relação entre eles é de amizade. "Informamos que a atriz Paolla Oliveira não está 'engatando um romance' com Mestre Fafá conforme sugerem matérias com base em 'torcida em redes sociais'. Os dois são, como se sabe, amigos. 'Força em redes sociais' não é apuração ou faz parte de um jornalismo sério que checa informações e não distorce fatos", diz o comunicado publicado no Stories do Instagram.

O próprio Mestre Fafá também comentou o assunto com bom humor. Em seu perfil, ele ironizou a repercussão e até os detalhes inventados pelos internautas: "E aí, galera... já acabou essa fanfic ou vocês ainda vão continuar? Se forem continuar, vão devagar pra eu conseguir acompanhar, rs. Até a data do meu aniversário mudaram pra 30 de março, só para encaixar na narrativa. Agora tá um monte de gente me mandando feliz aniversário e meu aniversário é só em maio, dia 09/05", escreveu.

Os boatos começaram depois que Fafá compartilhou uma foto ao lado da atriz durante o encontro musical. O registro viralizou e rapidamente levantou suspeitas de um suposto affair. O evento, no entanto, não tinha relação com aniversário, apesar das versões que circularam nas redes.

Conhecido como mestre de bateria da Acadêmicos do Grande Rio, Fafá mantém uma relação próxima com Paolla desde os tempos em que a atriz brilhou como rainha de bateria da escola.

Paolla está solteira desde o fim do relacionamento com Diogo Nogueira, anunciado em dezembro do ano passado, após quase cinco anos juntos. Mesmo após a separação, os dois mantêm uma relação amistosa. Já Mestre Fafá leva uma vida discreta fora da Marquês de Sapucaí e também não assume nenhum relacionamento publicamente.