Juliette se assusta com copo 'sujo' na França e descobre motivo inusitado - Reprodução Instagram

Juliette se assusta com copo 'sujo' na França e descobre motivo inusitadoReprodução Instagram

Publicado 01/04/2026 16:33 | Atualizado 01/04/2026 16:33

Rio - A influenciadora Juliette, de 36 anos, divertiu seguidores ao mostrar um perrengue durante viagem à França. Em vídeo publicado nesta quarta-feira (1), ela reagiu ao receber um copo de água com aparência suja em uma loja.

"Diga que isso é um modelo deste copo, pelo amor de Deus. Diga que está na moda, diga que é um copo da Balenciaga. Eu vou chorar", brincou, rindo da situação. Em seguida, ainda fez piada com o aspecto do vidro: "Porque se esse copo estiver sujo nesse grau, [vou pegar] uma leptospirose".

A cena gerou comentários nas redes. "Novo sabor da Balenciaga", escreveu uma internauta. "Seria equivalente aos copos de plástico encardidos com café aqui no Brasil", comparou outra.

Depois, nos Stories, Juliette explicou o que aconteceu. Segundo ela, o aspecto esbranquiçado do copo é causado pelo excesso de calcário na água de Paris e pela falta de produtos específicos na lavagem. "A gente descobriu que isso acontece porque coloca na máquina e precisa de um produto que neutraliza o calcário", contou.

A influenciadora ainda relembrou o susto inicial com bom humor. "Até eu descobrir que o copo não era sabor Balenciaga, foi quase uma hora eu e ele chorando de rir e o povo sem entender nada", disse.