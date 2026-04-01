Juliette se assusta com copo 'sujo' na França e descobre motivo inusitadoReprodução Instagram
Juliette estranha copo 'sujo' na França e descobre motivo inusitado
Influenciadora divertiu seguidores ao mostrar perrengue durante viagem
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