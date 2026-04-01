Zé Felipe com os filhos Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo - Reprodução / Instagram

Zé Felipe com os filhos Maria Alice, Maria Flor e José LeonardoReprodução / Instagram

Publicado 01/04/2026 16:26

Rio -A rotina dos filhos de Virginia Fonseca e Zé Felipe virou assunto nas redes sociais após declarações públicas do cantor sobre o tema. O posicionamento veio no meio de viagens recentes da influenciadora com as crianças ao exterior.

Virginia esteve nos Estados Unidos acompanhada de Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo para assistir aos jogos da Seleção Brasileira e encontrar Vinícius Júnior. Nos últimos meses, a influenciadora tem mantido uma frequência maior de viagens internacionais, o que voltou a chamar a atenção do público.

Já Zé Felipe indicou que pretende adotar outra condução em relação à rotina dos filhos. Em publicação nas redes sociais, o cantor afirmou que quer reduzir as viagens e priorizar compromissos ligados aos estudos. Segundo ele, a proposta é evitar deslocamentos longos e limitar as quebras na rotina das crianças.

“Estou com uma saudade dos meus filhos hoje. Daqui a sete dias a gente vai estar juntinho. Aí, acabou esse negócio de viajar. Sem Copa do Mundo, sem viagem, é estudar. Estudar, a rotina. ‘Ah, tive que viajar, vou levar pro professor’. Leva, quatro dias no máximo, viaja, volta para a rotina de novo. É assim. Esse negócio de ficar quebrando rotina? Acabou”, afirmou.

Por outro lado, o posicionamento contrasta com declarações anteriores de Virginia. Em entrevistas, ela já havia mencionado a possibilidade de levar os filhos para acompanhar parte da Copa do Mundo.

“Não sei se os 40 dias [de Copa do Mundo]. Mas vou querer levar elas alguns dias, sim. Se coincidir com férias e tal. E se o Zé liberar, elas vão comigo. Se não, a gente vai fazer com um jeito de que elas vão depois e ficam quinze dias, e voltam. Vou estudar essa possibilidade ainda”, disse.

A situação repercutiu entre seguidores nas redes sociais, que passaram a comentar a rotina das crianças e a diferença de posicionamento entre os pais.

Virginia na Copa

O Brasil enfrentou a Croácia na noite de terça-feira (31), em partida realizada no Camping World Stadium, em Orlando, antes da convocação final para a Copa do Mundo. Em campo, Vinícius Júnior esteve entre os titulares.

Nas arquibancadas, Virginia acompanhou o jogo ao lado dos três filhos. Nas redes sociais, a influenciadora compartilhou registros do momento em família e destacou a experiência inédita das crianças no estádio.

“Já estamos prontos, vai Brasil. Primeiro jogo do Brasil no estádio com meus amores”, escreveu.