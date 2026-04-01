Christiane Torloni comemora os 97 anos da mãe em celebração reservadaReprodução Instagram
Nas redes sociais, Christiane mostrou registros do momento. Em um dos vídeos, mãe e filha aparecem juntas durante o "Parabéns", enquanto Monah assopra as velas e recebe aplausos dos convidados.
Na legenda da publicação, a atriz destacou a admiração e o carinho que sente. "Uma benção divina ter minha amada 'Dona Monazinha', linda, celebrando seus vitoriosos 97 anos! Amigos queridos mesa farta, muita saúde e muito amor envolvido! Só gratidão!", escreveu.
Monah é mãe de Christiane com o ator e diretor Geraldo Matheus Torloni, com quem manteve um relacionamento de décadas, entre 1954 e 2023, ano em que ele morreu, aos 93 anos, por causas naturais. Confira:
Ver essa foto no Instagram
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.