Christiane Torloni comemora os 97 anos da mãe em celebração reservada - Reprodução Instagram

Christiane Torloni comemora os 97 anos da mãe em celebração reservadaReprodução Instagram

Publicado 01/04/2026 18:06 | Atualizado 01/04/2026 18:38

Rio - Um encontro íntimo marcou o aniversário de 97 anos da atriz Monah Delacy, celebrado nesta quarta-feira (1). A comemoração foi organizada pela filha, Christiane Torloni, que reuniu pessoas próximas para a ocasião.



Nas redes sociais, Christiane mostrou registros do momento. Em um dos vídeos, mãe e filha aparecem juntas durante o "Parabéns", enquanto Monah assopra as velas e recebe aplausos dos convidados.



Na legenda da publicação, a atriz destacou a admiração e o carinho que sente. "Uma benção divina ter minha amada 'Dona Monazinha', linda, celebrando seus vitoriosos 97 anos! Amigos queridos mesa farta, muita saúde e muito amor envolvido! Só gratidão!", escreveu.



Monah é mãe de Christiane com o ator e diretor Geraldo Matheus Torloni, com quem manteve um relacionamento de décadas, entre 1954 e 2023, ano em que ele morreu, aos 93 anos, por causas naturais. Confira: