Filha de Tadeu Schmidt revela que ajudou o pai em discurso de eliminação do 'BBB 24' - Reprodução / Instagram / TV Globo

Filha de Tadeu Schmidt revela que ajudou o pai em discurso de eliminação do 'BBB 24'Reprodução / Instagram / TV Globo

Publicado 01/04/2026 14:34

Rio - Uma revelação de bastidores do "BBB 24" chamou atenção nas redes sociais, nesta terça-feira (31). Filha do apresentador Tadeu Schmidt, Valentina Schmidt contou que participou diretamente da construção do texto que marcou a eliminação de Fernanda Bande.



Aos 23 anos, Valentina publicou um vídeo em que detalha sua contribuição criativa. Segundo ela, a ideia partiu de uma proposta do pai, que buscava um discurso diferente para o momento decisivo. A solução veio com referências ao cinema, universo que já fazia parte do repertório da própria participante eliminada.



“No total, foram 37 filmes e duas falas usadas nesse discurso, pelo qual eu tenho muito carinho, e eu transcrevi o discurso só pra falar alguns dos filmes que tem nele. Olha só: 'O sexto sentido', 'Faça a coisa certa', 'Adoráveis mulheres', 'Esqueceram de mim', 'As vantagens de ser invisível', 'Histórias sem fim', 'Onde os fracos não têm vez', 'Réquiem para um sonho', 'Forrest Gump' e 'Star Wars'. São muitos filmes mencionados nesse discurso”, disse.



O discurso citado foi exibido no paredão que resultou na saída de Fernanda Bande, que enfrentava Beatriz Reis e Giovanna Lima.



A própria ex-BBB reagiu à revelação e elogiou a iniciativa. “Foi maravilhoso! Além de genial, não poderia ter sido melhor!”, escreveu nos comentários. Em seguida, reforçou a opinião ao compartilhar o vídeo: “E eu amei demais, Valentina! Foi o discurso mais incrível que o Tadeu já fez”.



O apresentador também comentou a publicação e destacou o talento da filha: “Sabe tudo essa menina!”. Valentina é atriz e a filha mais velha de Tadeu Schmidt, que também é pai de Laura, de 20 anos.





Leia o discurso na íntegra:



"E o que vai fazer de alguém o campeão do BBB 24? Ninguém aqui tem sexto sentido, ninguém aqui adivinha. Então, se eu fosse você, eu ficaria atento aos sinais. É o que resta, né? Eu não dou muita dica. Eu venho aqui e digo: faça a coisa certa. Mas o quê?



Aí temos essas três adoráveis mulheres. Cada uma fez uma parceria tão bonita. Na verdade, mais que parcerias, amizades. Amigas para sempre. As três tiveram seus momentos decisivos. Aconteça o que acontecer, a Giovanna sempre vai pensar: 'Ai, se meu pé esquerdo...'. Só de provas, ela ficou de fora de seis, por causa do pé. Quantas vezes ela ficou sozinha em casa pensando: 'Ai, meu Deus, esqueceram de mim nesse jogo'. 'Eu não participo de nada'. Claro que isso pesa, mas a Giovanna não teve escolha.



A Nanda fez uma escolha: mudar, baixar o tom. Quando teve um dia de fúria lá atrás, logo se arrependeu, puxou o freio de mão. Aí, um dia desses, quando estava todo mundo em pânico, era ela a pessoa mais tranquila, como se saboreasse as vantagens de ser invisível. Será que não foi exatamente lá atrás o seu melhor momento? Voltando do Paredão, etc.



A Bia também fez uma escolha: não mudar. A alegria dela é assim e ponto. Isso continua sendo o motivo para suas defesas e os ataques dos seus adversários. Mas que história sem fim. Esse tem que ser o enredo da Bia até o seu último dia dela na casa?



Quem fez a escolha errada? Ou mais errada foi aquela que nem escolha teve? O BBB é um jogo onde os fracos não têm vez. É coisa de gente grande. Se é para correr ou morrer, corra. Não fica à espera de um milagre, porque ele não vem. Mesmo se nada der certo, tem que continuar acreditando, tentando, é questão de honra. Para fazer a travessia desses 100 dias e, na chegada, receber o sabor da vitória, diga: com licença, eu vou à luta.



Não sei se vocês perceberam, mas esse é menos um discurso e mais um réquiem para um sonho. A despedida de alguém muito especial. Ela é o cara. Viveu momentos importantíssimos nessa casa. Os incríveis e também os imperdoáveis. Uma linda mulher, uma mente brilhante. O coração valente à procura da felicidade. Vai ver que a vida é bela, principalmente para quem vê o lado bom da vida. É que a vida é como uma caixa de chocolates: a gente nunca sabe o que vai encontrar. Que a força esteja com você, Nanda."