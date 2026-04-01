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Giovanna Antonelli é prestigiada pelo filho em pré-estreia de filme
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Giovanna Antonelli é prestigiada pelo filho em pré-estreia de filme

'Rio de Sangue', protagonizado pela atriz, chega aos cinemas em 16 de abril

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Giovanna Antonelli é prestigiada pelo filho, Pietro, em pré-estreia de filme
Giovanna Antonelli e o filho, Pietro, na pré-estreia do filme \'Rio de Sangue\'
Pietro prestigia a mãe, Giovanna Antonelli
Pietro Antonelli Benício
Pietro Antonelli Benício prestigia pré-estreia do filme \'Rio de Sangue\'
Felipe Simas
Rodrigo Simas e Felipe Simas
Felipe Simas é prestigiado pelo irmão, Rodrigo Simas, em pré-estreia de filme no Rio
Rodrigo Simas prestigia o irmão, Felipe Simas
Mariana Uhlmann e Felipe Simas
Rodrigo Simas, Gustavo Bonafé e Felipe Simas
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Rio - Famosos estiveram presentes na pré-estreia do filme "Rio de Sangue", num cinema no Leblon, Zona Sul da Cidade Maravilhosa, na noite desta terça-feira (31). Protagonista do longa-metragem - que chega às telonas em 16 de abril - Giovanna Antonelli, de 50 anos, foi prestigiada pelo filho, Pietro, de 20.
Mãe e filho posaram juntinhos para cliques na entrada do evento. O modelo é fruto do antigo casamento da atriz com o ator Murilo Benício. A artista também é mãe das gêmeas Antonia e Sofia, 15, da união atual com o diretor Leonardo Nogueira.
Felipe Simas, que também integra o elenco do drama, recebeu o carinho do irmão, Rodrigo Simas, e da mulher, Mariana Uhlmann, na pré-estreia. A família posou sorridente para fotos, inclusive, ao lado do diretor do filme, Gustavo Bonafé.
'Rio de Sangue'
O filme "Rio de Sangue" também é estrelado por Alice Wegmann. Os atores Sérgio Menezes, Antonio Calloni e Ravel Andrade também fazem parte do thriller policial.
Na trama, Patrícia Trindade (Giovanna Antonelli) é uma policial afastada da corporação após uma operação desastrosa. Jurada de morte pelo narcotráfico, ela foge de São Paulo para o Pará, buscando não apenas segurança, mas também a chance de se reaproximar da filha, Luiza (Alice Wegmann).

A jovem é uma médica que trabalha numa ONG (Organização Não Governamental) que leva assistência médica a populações indígenas no Alto Tapajós. A tensão se intensifica quando Luiza é sequestrada por garimpeiros durante uma expedição.

Patrícia, então, se vê forçada a retomar seu papel de policial e enfrentar as perigosas forças que dominam a região. A jornada dela para resgatar a filha transforma-se em uma corrida contra o tempo, onde a coragem, a determinação e o amor de mãe são levados ao limite.
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