Giovanna Antonelli é prestigiada pelo filho em pré-estreia de filme

Rio - Famosos estiveram presentes na pré-estreia do filme "Rio de Sangue", num cinema no Leblon, Zona Sul da Cidade Maravilhosa, na noite desta terça-feira (31). Protagonista do longa-metragem - que chega às telonas em 16 de abril - Giovanna Antonelli, de 50 anos, foi prestigiada pelo filho, Pietro, de 20.

Mãe e filho posaram juntinhos para cliques na entrada do evento. O modelo é fruto do antigo casamento da atriz com o ator Murilo Benício. A artista também é mãe das gêmeas Antonia e Sofia, 15, da união atual com o diretor Leonardo Nogueira.

Felipe Simas, que também integra o elenco do drama, recebeu o carinho do irmão, Rodrigo Simas, e da mulher, Mariana Uhlmann, na pré-estreia. A família posou sorridente para fotos, inclusive, ao lado do diretor do filme, Gustavo Bonafé.

'Rio de Sangue'

O filme "Rio de Sangue" também é estrelado por Alice Wegmann. Os atores Sérgio Menezes, Antonio Calloni e Ravel Andrade também fazem parte do thriller policial.

Na trama, Patrícia Trindade (Giovanna Antonelli) é uma policial afastada da corporação após uma operação desastrosa. Jurada de morte pelo narcotráfico, ela foge de São Paulo para o Pará, buscando não apenas segurança, mas também a chance de se reaproximar da filha, Luiza (Alice Wegmann).



A jovem é uma médica que trabalha numa ONG (Organização Não Governamental) que leva assistência médica a populações indígenas no Alto Tapajós. A tensão se intensifica quando Luiza é sequestrada por garimpeiros durante uma expedição.



Patrícia, então, se vê forçada a retomar seu papel de policial e enfrentar as perigosas forças que dominam a região. A jornada dela para resgatar a filha transforma-se em uma corrida contra o tempo, onde a coragem, a determinação e o amor de mãe são levados ao limite.

Relatar erro