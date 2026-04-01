Thais Carla celebra vitória na Justiça contra Nikolas Ferreira após caso de gordofobia - Reprodução / Instagram

Thais Carla celebra vitória na Justiça contra Nikolas Ferreira após caso de gordofobiaReprodução / Instagram

Publicado 01/04/2026 19:08 | Atualizado 01/04/2026 19:09

Rio - A influenciadora Thais Carla usou as redes sociais nesta quarta-feira (1º) para comentar a decisão da Justiça que condenou o deputado Nikolas Ferreira em um processo por gordofobia. A sentença, proferida pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, determinou o pagamento de R$ 12 mil por danos morais, além de proibir novas publicações com teor considerado ofensivo.



No vídeo publicado, Thais comemorou o desfecho do caso e ressaltou o impacto coletivo da decisão. “No fundo do meu coração, o quanto eu estou feliz, porque a gente venceu, e venceu bonito. Eu processei um deputado federal, uma pessoa pública famosa, depois dele destilar ódio e gordofobia contra mim. Não foi uma brincadeira, não foi uma opinião, foi gordofobia. Agora tem uma decisão judicial reconhecendo exatamente isso”, afirmou.



O caso teve início em fevereiro de 2023, após a influenciadora compartilhar uma foto com o corpo pintado no estilo Globeleza. À época, Nikolas Ferreira republicou a imagem com a frase “tiraram a beleza, e ficou só a globo”, o que motivou a ação por danos morais.



Na decisão, o juiz Fabio Pando de Matos, da 1ª Vara do Juizado Especial Cível, entendeu que a publicação ultrapassou os limites da liberdade de expressão e reforçou estigmas contra pessoas gordas. O magistrado também estabeleceu multa de R$ 4 mil em caso de descumprimento da ordem judicial.



Durante o vídeo, Thais leu trechos da sentença e destacou um dos pontos centrais do entendimento judicial. “A liberdade de expressão não é um passe livre pro seu preconceito, e nem pra sua violência”, disse. Em seguida, ampliou o alcance da vitória: “Essa vitória não é só minha, essa vitória é sobre todas as pessoas gordas que sofrem com ataques todos os dias. Gordofobia é violência, e essa violência gera responsabilização.”



A influenciadora ainda agradeceu à equipe jurídica responsável pela condução do processo e reforçou a importância do debate público sobre respeito e limites nas redes sociais.