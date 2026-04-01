De biquíni, Nicole Bahls exibe curvas e recebe elogios: ’Maravilhosa’ - Reprodução / Instagram

De biquíni, Nicole Bahls exibe curvas e recebe elogios: ’Maravilhosa’Reprodução / Instagram

Publicado 01/04/2026 10:37

Rio - Muito brasileira! Nicole Bahls, de 40 anos, compartilhou nas redes sociais, na manhã desta quarta-feira (1º), um compilado de registros vestindo biquíni verde e amarelo. A apresentadora recebeu uma enxurrada de elogios dos seguidores.

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"Brasil no coração e sol na pele", escreveu Nicole na legenda da publicação, ao mencionar o nome da marca do modelito que usou. Em cliques realizados à beira da piscina, a ex-'A Fazenda' exibiu as curvas e o bumbum com o visual patriota. "Hoje eu estou muito brasileira", falou ela, nos stories da mesma rede social.

Internautas reagiram ao post. "Lindona do meu coração", comentou um admirador. "Linda, diva, maravilhosa e carismática", exaltou um usuário do Instagram. "Uma sereia", disse uma fã. "Sempre bela, plena e queen [rainha]", expressou outra pessoa. "Diva demais", opinou mais alguém.

Vale lembrar que neste ano acontece a Copa do Mundo. A abertura será realizada em 11 de junho, no México. O campeonato também vai acontecer no Canadá e Estados Unidos.