Gloria Pires - Reprodução Instagram

Gloria PiresReprodução Instagram

Publicado 01/04/2026 15:51 | Atualizado 01/04/2026 15:53

Rio - Com 55 anos de carreira, Gloria Pires, de 62, comentou sobre os desafios das cenas de intimidade ao responder seguidores no Instagram, nesta quarta-feira (1). Ela falou sobre Sexa, seu primeiro filme como diretora, lançado nos cinemas no ano passado e previsto para o streaming.

"As cenas de intimidade sempre foram uma questão para mim. No caso de Sexa, tínhamos um set muito seguro, muito acolhedor, além de ter um parceiro queridíssimo. Já tinha trabalhado com o Thiago Martins, que é talentosíssimo, então foi um pouco mais tranquilo", afirmou.

No longa, Gloria vive uma mulher de 60 anos que se envolve com um homem 25 anos mais jovem. Ela e Thiago Martins já haviam atuado juntos em Belíssima (2005) e Babilônia (2015).

A atriz também contou que o filme foi gravado em apenas 15 dias, apesar do plano inicial de um mês. "Com a minha assistente de direção, Maria Clara Costa, tivemos que pensar em um plano B, cortei algumas cenas, adaptei alguns diálogos. Tenho pena que tenha sido um processo tão rápido. Queria ter aproveitado mais o processo."