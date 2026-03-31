Danni Suzuki mostra filho de 14 anos cuidando das próprias tarefas - Reprodução Instagram

Danni Suzuki mostra filho de 14 anos cuidando das próprias tarefasReprodução Instagram

Publicado 31/03/2026 18:08 | Atualizado 31/03/2026 18:10

Rio - Danni Suzuki compartilhou um momento do dia a dia com o filho, Kauai, de 14 anos, e chamou atenção ao mostrar o adolescente cuidando das próprias roupas. Nos Stories, ele aparece estendendo peças no varal.

Segundo a atriz, o filho é totalmente responsável pelas próprias tarefas. “Ele é 100% responsável pelas roupas dele. Então, ele que lava, ele que estende, que bota pra secar. Roupa da escola, roupa do tênis, roupa do dia a dia. Aqui é assim, tem que tomar conta sozinho”, contou.

Durante o vídeo, Danni ainda brincou sobre os aprendizados da rotina e relembrou que o filho já entendeu o que acontece quando esquece a roupa na máquina. “E quando esquece, o que acontece? Amarrotada. Nunca mais você esqueceu, né?”, disse.

Além das roupas, Kauai também ajuda em outras tarefas da casa, como arrumar a cama, lavar a louça, cuidar do cachorro e auxiliar nas compras.