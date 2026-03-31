Juliana Paes viaja para destino dos sonhos com o marido - Reprodução / Instagram

Juliana Paes viaja para destino dos sonhos com o maridoReprodução / Instagram

Publicado 31/03/2026 16:56

Rio - Juliana Paes embarcou para um destino especial ao lado do marido, Dudu Baptista. O casal seguiu viagem rumo ao Japão, local que a atriz sempre demonstrou vontade de conhecer.

fotogaleria

Nesta terça-feira (31), a artista compartilhou nas redes sociais os primeiros registros do trajeto, que teve início em Dubai. Empolgada com a experiência, ela celebrou a realização do desejo antigo. “Nós começamos o sonho com muita espera, mas muita alegria!”, escreveu.Apesar do entusiasmo, a atriz não escondeu o lado emotivo da viagem. Antes do embarque, ela publicou uma foto dos filhos, Pedro, de 15 anos, e Antônio, de 13, e falou sobre a saudade. “Já tô com saudades dentro do avião!”, declarou.O momento acontece pouco depois de Juliana ganhar destaque no Carnaval 2026 ao retornar ao posto de rainha de bateria da Unidos do Viradouro, posição que voltou a ocupar após 17 anos, a convite de Mestre Ciça, homenageado no enredo da escola.Além de realizar um sonho pessoal, a viagem também marca uma data simbólica: Juliana Paes e Dudu Baptista celebram duas décadas de união durante a viagem.