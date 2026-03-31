Juliana Paes viaja para destino dos sonhos com o maridoReprodução / Instagram
Nesta terça-feira (31), a artista compartilhou nas redes sociais os primeiros registros do trajeto, que teve início em Dubai. Empolgada com a experiência, ela celebrou a realização do desejo antigo. “Nós começamos o sonho com muita espera, mas muita alegria!”, escreveu.
Apesar do entusiasmo, a atriz não escondeu o lado emotivo da viagem. Antes do embarque, ela publicou uma foto dos filhos, Pedro, de 15 anos, e Antônio, de 13, e falou sobre a saudade. “Já tô com saudades dentro do avião!”, declarou.
O momento acontece pouco depois de Juliana ganhar destaque no Carnaval 2026 ao retornar ao posto de rainha de bateria da Unidos do Viradouro, posição que voltou a ocupar após 17 anos, a convite de Mestre Ciça, homenageado no enredo da escola.
Além de realizar um sonho pessoal, a viagem também marca uma data simbólica: Juliana Paes e Dudu Baptista celebram duas décadas de união durante a viagem.
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