Pocah abre o jogo sobre briga com Rebecca - Reprodução / Instagram

Pocah abre o jogo sobre briga com RebeccaReprodução / Instagram

Publicado 31/03/2026 15:56 | Atualizado 31/03/2026 15:57

Rio - A cantora Pocah decidiu se pronunciar após os rumores de um possível afastamento da também artista Rebecca ganharem força nas redes sociais nos últimos dias. Sem citar nomes diretamente, a ex-BBB foi objetiva ao comentar o assunto e afastou especulações que envolviam sua vida pessoal.

As versões que circularam apontavam diferentes motivos para o distanciamento. Uma delas indicava que o desgaste teria começado após um convite profissional: Pocah teria chamado Rebecca para participar de seu show no Rock in Rio 2024, mas a cantora optou por se apresentar em outro palco, o que teria causado incômodo.

Outra hipótese levantada nas redes sugeria que a situação poderia envolver Ronan Souza, ex-noivo de Pocah. De acordo com os boatos, Rebecca e Ronan teriam sido vistos juntos após um evento na quadra do Salgueiro, no Rio de Janeiro.

Diante da repercussão, Pocah fez questão de negar qualquer relação do afastamento com questões amorosas e explicou sua versão, sem entrar em detalhes ou confirmar nomes. "Só pra deixar claro: não me afastei de ninguém por causa de homem. O que me fez tomar distância foi a falta de consideração com um momento importante da minha carreira. O que cada um faz ou deixa de fazer não me diz respeito, meu foco é no presente. Apenas isso!", escreveu.