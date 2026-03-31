Simony tem remissão completa do câncer, anuncia médico Reprodução Instagram
Simony tem desaparecimento total de tumor confirmado por médico: 'Remissão completa'
Cantora foi diagnosticada com câncer de intestino em 2022 e já vinha apresentando melhora desde o ano passado
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