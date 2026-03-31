Simony tem remissão completa do câncer, anuncia médico - Reprodução Instagram

Simony tem remissão completa do câncer, anuncia médico Reprodução Instagram

Publicado 31/03/2026 17:18 | Atualizado 31/03/2026 17:23

Rio - O oncologista Fernando Maluf informou que Simony está em remissão completa do câncer, após exames confirmarem o desaparecimento do tumor. O resultado foi divulgado nesta terça-feira (31), em vídeo nas redes sociais.

"Olá, eu sou Fernando Maluf, médico oncologista. Tenho o prazer e a honra de cuidar de tantas pacientes. Simony é uma pessoa muito especial pra mim. Sob autorização dela, a gente fala do resultado do PET scan. O PET scan da Simony, depois de todo o tratamento que ela vem fazendo, que envolve agora sessões de imunoterapia, apresenta uma remissão completa. O que significa isso? Um desaparecimento completo do tumor", declarou.

Emocionada, a cantora celebrou o avanço dos tratamentos e relembrou que chegou a ouvir que não havia cura para o seu caso. "Então você que está hoje olhando para a gente, deitado em uma cama e dizendo eu não tenho salvação, tenho", disse.

Simony foi diagnosticada com câncer de intestino (epidermoide) em agosto de 2022 e já apresentava remissão desde 2023, quadro agora confirmado novamente.