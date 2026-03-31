Xuxa Meneghel dá sua opinião sobre Solange Couto no 'BBB 26'Reprodução / Instagram / TV Globo
Xuxa Meneghel critica Solange Couto no 'BBB 26'
Em dia de eliminação, apresentadora usou as redes sociais para comentar as atitudes da atriz
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