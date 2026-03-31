Xuxa Meneghel dá sua opinião sobre Solange Couto no 'BBB 26' - Reprodução / Instagram / TV Globo

Xuxa Meneghel dá sua opinião sobre Solange Couto no 'BBB 26'Reprodução / Instagram / TV Globo

Publicado 31/03/2026 17:34 | Atualizado 31/03/2026 17:41

Rio - A participação de Solange Couto no "Big Brother Brasil 26" segue repercutindo fora da casa e, desta vez, com críticas diretas de Xuxa Meneghel. A apresentadora usou as redes sociais nesta terça-feira (31) para comentar o comportamento da atriz no reality e não poupou palavras ao avaliar sua trajetória no jogo.

Na web, Xuxa reagiu a um compilado de falas polêmicas de Solange e escreveu em um comentário: Vergonha e decepção têm nome: Solange Couto. Espero que ela saia de lá, se desculpe e aprenda com seus erros. Desde já, sinto muito. Beijos".

A crítica faz referência a episódios recentes envolvendo a atriz dentro da casa, especialmente discussões com Ana Paula Renault. Em uma das conversas, Solange afirmou que a colega “é do jeito que é” por não ter filhos, declaração que gerou reação negativa entre parte do público.

Xuxa também compartilhou outros trechos do programa. Em um deles, Solange aparece dizendo que está feia, “parecendo um ‘travesti velho’”. Em outro momento, um embate com Ana Paula ganha destaque após a atriz mencionar a mãe da rival, o que foi classificado pela apresentadora como “golpe baixo”.

No vídeo, Solange diz: “É melhor ser considerada mentirosa do que ser espraguejada pela mãe […] Você falou, sentada naquela poltrona, que sua mãe te espraguejou. Pra uma mãe espraguejar um filho… pra uma mãe espraguejar um filho e dizer pra você que, se você fosse mãe, você teria filhos pra pagar a ela o que você fez”.

A atriz também relacionou a personalidade da colega à maternidade: “Você é uma pessoa amarga. Você não é uma pessoa feliz. Uma pessoa que nunca teve o prazer de ter um filho no colo, de amamentar e de cheirar uma criança”.