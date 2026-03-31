Gracyanne Barbosa treina com namorado e impressiona em aula de flexibilidade - Reprodução Instagram

Gracyanne Barbosa treina com namorado e impressiona em aula de flexibilidadeReprodução Instagram

Publicado 31/03/2026 18:38

Rio - Gracyanne Barbosa e o namorado, Gabriel Cardoso, voltaram a chamar atenção ao compartilhar um momento de treino juntos. Desta vez, os dois apareceram em uma aula de flexibilidade e impressionaram pela elasticidade.

A atividade foi conduzida pela professora Lohana Monteiro, que brincou com o casal na legenda. "Eu estava com saudades dela, que voltou com mais uma vítima para mim. Aula de flexibilidade para esses lindos", escreveu.

Não é a primeira vez que os dois surgem treinando lado a lado. Recentemente, Gracyanne mostrou um momento descontraído na academia, com direito a carinho e risadas durante o treino. "Treino, alimentação saudável, risadas e conexão. Marque alguém que incentiva a ser melhor todos os dias", publicou.