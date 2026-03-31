Lore Improta e Léo Santana revelam nome do segundo filho em chá de bebê emocionanteReprodução Instagram
“Esse nome chegou pra gente como um presente. Levi significa 'unido', 'ligado', 'aquele que se junta' e é exatamente o que ele vem fazer: unir-se a nós. Na Bíblia, Levi é filho de Jacó e Lia (nome de minha mãe) deu origem à tribo dos levitas, ligados à música e à fé", disse Lore. E completou: "Então, desde o momento em que pensamos nele, sentimos que fazia todo sentido com tudo o que estamos vivendo. É um nome que carrega história e muito amor”.
O anúncio foi transmitido pelas redes sociais do projeto infantil de Lore, o Galeroca, reforçando o clima de conexão com o público durante a gestação.
Antes da escolha, o casal cogitou o nome Lorenzo, mas desistiu após a reação da filha mais velha. "A gente tinha pensado em Lorenzo, mas a Liz confundiu nossa cabeça: ela começou a conversar com a barriguinha da mãe e falou diversos nomes, menos esse, então mudamos. Não vai ser Lorenzo, mas já decidimos o nome e, em breve, a gente conta!", contou Léo em janeiro.
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