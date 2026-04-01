Ex de Pocah, Ronan Souza se pronuncia sobre suposto affair com MC Rebecca - Reprodução / Instagram

Ex de Pocah, Ronan Souza se pronuncia sobre suposto affair com MC RebeccaReprodução / Instagram

Publicado 01/04/2026 07:45 | Atualizado 01/04/2026 07:46

Rio - Ronan Souza se pronunciou nas redes sociais, nesta terça-feira (31), sobre a polêmica envolvendo a ex-noiva, Pocah, e MC Rebecca. Após surgirem rumores de que as duas teriam se afastado devido um suposto affair da musa do Salgueiro com o empresário, a ex-BBB, sem citar nomes, negou que esse foi o motivo do rompimento da amizade . Ele, por sua vez, desmentiu os boatos e saiu em defesa da funkeira.

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"Em respeito a Rebecca que é minha amiga, só venho aqui desmentir tudo o que estou vendo. Não tenho que dar satisfação da minha vida, mas quando envolve uma mulher e que sai 'prejudicada' por situações que não ocorreram, o mínimo é eu vir desmentir. Assunto encerrado, bora para a vida real", escreveu Ronan, através dos stories do Instagram.

Entenda

Mais cedo neste mesmo dia, a cantora decidiu se pronunciar após os rumores do possível afastamento com Rebecca repercutirem. Além dos rumores do envolvimento da MC com Ronan, que supostamente teriam sido vistos juntos após um evento na quadra do Salgueiro, no Rio, outros boatos circularam.

Um deles indicava que o desgaste teria iniciado após a dona do hit "Perdendo a Linha" ter chamado a funkeira para participar de seu show no Rock in Rio 2024. Nessa hipótese, Rebecca optou por se apresentar em outro palco, o que teria causado incômodo.

Diante da repercussão, a ex-BBB negou qualquer relação do afastamento com questões amorosas, sem entrar em detalhes ou confirmar nomes. "Só pra deixar claro: não me afastei de ninguém por causa de homem. O que me fez tomar distância foi a falta de consideração com um momento importante da minha carreira. O que cada um faz ou deixa de fazer não me diz respeito, meu foco é no presente. Apenas isso".

Pocah e Ronan anunciaram o fim do relacionamento no dia 13 de novembro do ano passado. O ex-casal iniciou o namoro entre o final de 2018 e início de 2019. Dois anos depois, ficaram noivos. Em janeiro, a cantora foi flagrada ao beijos com o novo namorado, o ex-jogador de futebol Arthur Pelágio, numa praia em Fernando de Noronha, arquipélago pernambucano.