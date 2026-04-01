Ex de Pocah, Ronan Souza se pronuncia sobre suposto affair com MC RebeccaReprodução / Instagram
Ex de Pocah se pronuncia sobre suposto affair com MC Rebecca
Ronan Souza e cantora anunciaram fim do relacionamento em novembro do ano passado
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