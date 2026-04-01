Poze do Rodo publica desabafo - Reprodução do Instagram

Poze do Rodo publica desabafoReprodução do Instagram

Publicado 01/04/2026 08:08

Rio - Marlon Brendon Coelho Couto da Silva, mais conhecido como MC Poze do Rodo, fez um desabafo no Instagram Stories, nesta terça-feira (31), depois de ter sido mantido refém durante um assalto à sua mansão, em um condomínio de luxo, no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Sudoeste. O criminoso pediu a Deus os criminosos que participaram da ação não parassem na "mão" dele.

"De covardia nem Jesus escapou!! Só peço pra que Deus tome conta de tudo e que não deixe nenhum deles parar em minha mão", escreveu o cantor em uma publicação feita no Instagram.

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Câmeras de segurança flagraram a ação dos criminosos na casa Poze. No vídeo, que circula nas redes sociais, é possível observar um grupo de homens próximo ao muro da residência, já do lado de dentro, o lado do campo de futebol construído no quintal do artista, às 2h04 desta terça-feira (31). Pelas imagens, é possível observar que ao menos oito bandidos participaram da ação.

Em depoimento à polícia, o cantor relatou que foi surpreendido por quatro criminosos armados com fuzis e pistolas, todos encapuzados, enquanto estava assistindo televisão com os amigos. Todos acabaram rendidos. O artista e os amigos teriam sido agredidos com socos e chutes enquanto estavam amarrados. De acordo com o cantor, os criminosos roubaram diversos pertences do imóvel, entre eles joias avaliadas em cerca de R$ 2 milhões. Além de celulares, relógios, roupas e perfumes.

A Polícia Civil informou que o caso foi registrado como roubo a residência na 42ª DP (Recreio dos Bandeirantes), e as investigações já estão em andamento.