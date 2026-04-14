Vivian Amorim refletiu sobre maternidade e fase solteira - Reprodução/Instagram

Vivian Amorim refletiu sobre maternidade e fase solteira Reprodução/Instagram

Publicado 14/04/2026 15:05

Rio - Vivian Amorim refletiu sobre a importância de aproveitar momentos descontraídos sozinha após a maternidade. Mãe de Malu, de 4 anos, a influenciadora curtiu o aniversário da ex-BBB Ana Clara no último fim de semana no Rio de Janeiro e publicou vídeo da festa nas redes sociais.

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"Bendito o dia em que entendi que me divertir e ser quem sou não diminui minha competência como mãe ou como profissional. Só me torna mais humana (e mais feliz)", afirmou ela.

Solteira desde o término do noivado com Leo Hirschmann, a manauara falou sobre o estado civil. "A vida é uma maravilha, mas a gente precisa ter muita coragem pra ser feliz de verdade. Não é fácil ser mãe solteira em uma sociedade machista, então postar esse tipo de vídeo liberta não só a mim, mas muitas outras manas que são reprimidas diariamente", escreveu.

"Então bora ser feliz, bora dançar, bora se jogar e bora viver do jeito que a gente quiser, porque o preço da maternidade é muito alto pra gente não aproveitar o nosso vale night da melhor forma possível", concluiu Vivian.