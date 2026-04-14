Gustavo Mioto é uma das atrações do São João da Thay 2026 - Reprodução/Instagram

Gustavo Mioto é uma das atrações do São João da Thay 2026Reprodução/Instagram

Publicado 14/04/2026 16:46

Rio - Gustavo Mioto foi uma das atrações anunciadas no São João da Thay 2026, que acontecerá em Imperatriz, no Maranhão, em junho. O festival junino é organizado por Thaynara OG, com quem o cantor namorou por cerca de três anos.

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Outros artistas já confirmados no evento são Ana Castela e Péricles. Vale lembrar que a Boiadeira também viveu um relacionamento com Mioto. Eles assumiram o namoro em junho de 2023 e terminaram em dezembro de 2024. A relação ficou marcada por diversas idas e vindas.

Criado em 2017 por Thaynara OG, o evento é conhecido por reunir várias celebridades e contribuir na divulgação da cultura do estado do Maranhão. Neste ano, a festa deixa de acontecer na capital São Luís e desembarca em Imperatriz.