Gustavo Mioto é uma das atrações do São João da Thay 2026Reprodução/Instagram

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Rio - Gustavo Mioto foi uma das atrações anunciadas no São João da Thay 2026, que acontecerá em Imperatriz, no Maranhão, em junho. O festival junino é organizado por Thaynara OG, com quem o cantor namorou por cerca de três anos. 
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Thaynara OG é o nome por trás do evento junino - Reprodução/Instagram
Ana Castela cantará no evento organizado por Thaynara OG - Reprodução/Instagram
Péricles - Rodolfo Magalhães / Divulgação
Gustavo Mioto é uma das atrações do São João da Thay 2026 - Reprodução/Instagram
Outros artistas já confirmados no evento são Ana Castela e Péricles. Vale lembrar que a Boiadeira também viveu um relacionamento com Mioto. Eles assumiram o namoro em junho de 2023 e terminaram em dezembro de 2024. A relação ficou marcada por diversas idas e vindas. 
Criado em 2017 por Thaynara OG, o evento é conhecido por reunir várias celebridades e contribuir na divulgação da cultura do estado do Maranhão. Neste ano, a festa deixa de acontecer na capital São Luís e desembarca em Imperatriz.
 
 