Ana Castela cai em pegadinha e 'assina' carteira de trabalho de fã durante evento - Reprodução Instagram

Ana Castela cai em pegadinha e 'assina' carteira de trabalho de fã durante eventoReprodução Instagram

Publicado 16/04/2026 18:58

Rio - A cantora Ana Castela, de 22 anos, viveu uma situação inusitada que repercutiu nas redes sociais nesta quarta-feira (15). Durante um torneio de futevôlei na AGP Experience, na Expo Londrina, ela acabou entrando, sem perceber, na brincadeira de um fã.

O admirador se aproximou pedindo um autógrafo e entregou um papel para a artista assinar. Sem desconfiar de nada, Ana atendeu ao pedido. Só depois veio a revelação: o papel fazia parte de uma carteira de trabalho.

Ao mostrar o documento, o fã arrancou risadas de quem acompanhava a cena. “Pronto, agora faço parte da Agroplay”, brincou. Surpresa, a cantora reagiu na mesma hora: “Ah, não faz não”, disse, entrando na zoeira ao perceber o que tinha acabado de “assinar”.

O momento descontraído rapidamente viralizou nas redes sociais.