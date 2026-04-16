Mico Freitas, marido de Kelly Key, passou por novo exame Reprodução/Instagram

Mais artigos de O Dia
O Dia
Rio - Kelly Key publicou um desabafo na manhã desta quinta-feira (16) enquanto aguardava o resultado de um exame decisivo do marido, Mico Freitas. O empresário sofreu um acidente vascular cerebral (AVC) no dia 6 de abril e passou dias internado em um hospital de Lisboa, Portugal
fotogaleria
Kelly Key é casada com o empresário Mico Freitas - Reprodução/Instagram
Kelly Key fez desabado enquanto marido realizava exame decisivo após AVC - Reprodução/Instagram
Mico Freitas, marido de Kelly Key, passou por novo exame - Reprodução/Instagram
"Estou aqui fora do hospital, à espera de ser chamada. Ele está a fazer um exame importante, depois do dia 6 de abril... um dia que quase o levou de mim. E mesmo com toda a confiança que eu tenho, porque eu sei que essa oportunidade que ele teve não foi por acaso, eu também não vou negar...", iniciou o texto. 
A artista destacou a importância da investigação clínica. "Hoje é um dia de fé. De silêncio. De oração. Se puder, se conecta com a gente nesse momento Obrigada por todo carinho, por cada mensagem, por cada oração... E também por compreenderem que este é um momento mais introspectivo, de canalização de energia, íntimo e muito pessoal".
Kelly Key falou sobre a conscientização após o episódio preocupante sofrido pelo marido. "Seguimos...e vamos mantendo vocês informados não só por nós, mas também como forma de alerta e consciência", concluiu.
Alívio 
Na sexta-feira (10), Mico Freitas se manifestou pela primeira vez após receber alta. "Vim para casa ontem medicado, estou à espera de um outro exame para ver se eu preciso fazer alguma intervenção. A primeira noite em casa foi um pouco ansioso. Acordei algumas vezes à noite para ver se o braço mexia, se a mão mexia. E foi onde tudo aconteceu, então ainda dá aquela insegurança" relatou.
Kelly e Mico estão casados desde 2004 e têm dois filhos: Jaime Vitor, de 20 anos, e Artur, de oito. A cantora também é mãe de Suzanna Freitas, de 25 anos, fruto de seu relacionamento anterior com o cantor Latino.