Sandra Bullock no evento de divulgação do filme 'Da Magia à Sedução' - AFP

Sandra Bullock no evento de divulgação do filme 'Da Magia à Sedução'AFP

Publicado 15/04/2026 17:41 | Atualizado 15/04/2026 17:45

Rio - Sandra Bullock surpreendeu os fãs ao lançar seu perfil no Instagram, mais de uma década após a popularização da plataforma. A estreia rapidamente se transformou em fenômeno: em cerca de 12 horas, a atriz já somava 4,5 milhões de seguidores.

A movimentação faz parte da campanha de divulgação de “Da Magia à Sedução”, continuação do longa de 1998, no qual ela volta a atuar ao lado de Nicole Kidman.

A novidade repercutiu entre artistas de Hollywood. Jennifer Aniston comemorou a chegada da colega com a frase “Ela está aqui”, enquanto Reese Witherspoon destacou que a rede social “ficou até melhor”. Já Kidman entrou no clima descontraído e brincou: “Eu tomaria margaritas com você em qualquer lugar”.

Reservada, Bullock sempre manteve a vida pessoal distante da exposição pública — postura que seguiu mesmo após conquistar o Oscar de melhor atriz por “Um Sonho Possível”.