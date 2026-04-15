Sandra Bullock no evento de divulgação do filme 'Da Magia à Sedução'AFP
Sandra Bullock cria perfil no Instagram e ultrapassa 4 milhões de seguidores em poucas horas
Atriz aderiu à rede social para divulgar sequência de 'Da Magia à Sedução' e foi celebrada por famosas
Sandra Bullock cria perfil no Instagram e ultrapassa 4 milhões de seguidores em poucas horas
Atriz aderiu à rede social para divulgar sequência de 'Da Magia à Sedução' e foi celebrada por famosas
Larissa Manoela se declara ao marido no Instagram
Atriz abre o coração em postagem à André Luiz Frambach, que estreia em Coração Acelerado nesta quarta-feita (15)
Xuxa reage a vídeo e nega mensagens subliminares em músicas: 'Sempre foram de alegria e amor'
Artista falou sobre o assunto nesta quarta-feira (15), nas redes sociais
'Nem Te Conto': Luana Piovani protagoniza audiossérie sobre mídia e fofoca
Atriz analisa o fenômeno da fofoca em programa com lançamento previsto para 28 de abril
Revista Time elege Wagner Moura uma das 100 pessoas mais influentes do ano
Ator recebeu prestígio internacional por atuação no filme 'O Agente Secreto'
Neymar se declara para Bruna Biancardi no aniversário e exalta: 'Super, hiper mamãe'
Jogador compartilhou uma homenagem nas redes sociais
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.