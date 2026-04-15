Fabio Porchat mostra vista para o palco de ShakiraReprodução de vídeo

Mais artigos de O Dia
O Dia
Rio - Fabio Porchat mostrou a construção do palco de Shakira, que fará um show gratuito na praia de Copacabana no dia 2 de maio, e fez um apelo à Prefeitura, em tom bem-humorado: recuar um pouco o palco para que ele tenha uma vista ainda mais privilegiada da janela de seu apartamento na Zona Sul. 
fotogaleria
Fabio Porchat mostra vista de seu apartamento em copacabana com visão para o palco, em construção, de Shakira - Reprodução de vídeo

"Fica aqui meu protesto contra a Prefeitura. Da minha janela é uma reta para o show da Shakira. Eles estão construindo cinco metros a mais para lá. Por favor, tragam o show mais para cá. Não pode ser assim! É só vir um pouco mais para cá. Em dois dias a gente resolve isso, é só trazer o pessoal", brincou ele, em um vídeo publicado no Instagram Stories, nesta terça-feira (14).
Ele, então, comentou o impacto do posicionamento do palco na sua futura experiência assistindo ao show. "Me chateia demais, porque eu vou ficar com a vista paras costas (da cantora) e não vou ver a Shakira. A não ser que eles deixem tudo aberto. Vou fazer uma proposta. É questão de dez metros, pouca coisa! Vocês calcularam errado. Agora fico aqui sem ter uma vista e já tinha vendido ingresso", brincou.  
Ainda sim, Porchat demonstrou felicidade, já que conseguirá ver a cruzar a passarela que levará a colombiana ao palco. "Tudo bem, eu vou ver ela passar por aqui". 
 