Fabio Porchat mostra vista para o palco de Shakira - Reprodução de vídeo

Fabio Porchat mostra vista para o palco de ShakiraReprodução de vídeo

Publicado 15/04/2026 14:30 | Atualizado 15/04/2026 14:31

Rio - Fabio Porchat mostrou a construção do palco de Shakira, que fará um show gratuito na praia de Copacabana no dia 2 de maio, e fez um apelo à Prefeitura, em tom bem-humorado: recuar um pouco o palco para que ele tenha uma vista ainda mais privilegiada da janela de seu apartamento na Zona Sul.

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"Fica aqui meu protesto contra a Prefeitura. Da minha janela é uma reta para o show da Shakira. Eles estão construindo cinco metros a mais para lá. Por favor, tragam o show mais para cá. Não pode ser assim! É só vir um pouco mais para cá. Em dois dias a gente resolve isso, é só trazer o pessoal", brincou ele, em um vídeo publicado no Instagram Stories, nesta terça-feira (14).

Ele, então, comentou o impacto do posicionamento do palco na sua futura experiência assistindo ao show. "Me chateia demais, porque eu vou ficar com a vista paras costas (da cantora) e não vou ver a Shakira. A não ser que eles deixem tudo aberto. Vou fazer uma proposta. É questão de dez metros, pouca coisa! Vocês calcularam errado. Agora fico aqui sem ter uma vista e já tinha vendido ingresso", brincou.

Ainda sim, Porchat demonstrou felicidade, já que conseguirá ver a cruzar a passarela que levará a colombiana ao palco. "Tudo bem, eu vou ver ela passar por aqui".