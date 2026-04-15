Luma Cesar e Ed Beccle - Reprodução / Instagram

Luma Cesar e Ed BeccleReprodução / Instagram

Publicado 15/04/2026 11:20 | Atualizado 15/04/2026 11:21

Rio - A influenciadora Luma Cesar, de 25 anos, revelou o nome do primeiro filho que espera com o empresário inglês Ed Beccle. A novidade foi compartilhada nas redes sociais em um vídeo publicado pelo casal, no qual os dois aparecem escrevendo o nome do bebê na parede.



Filha do jornalista Cesar Filho e da atriz Elaine Mickely, Luma contou que o menino se chamará Arthur. No registro, o nome surge pintado em azul, enquanto os futuros pais celebram o momento.



“Nosso baby tão amado já tem nome… um nome que o Senhor colocou nos nossos corações, e que carrega um significado. Nome de um bebê gentil, de um menino corajoso, e de um homem forte. Que carrega um propósito de Deus. Nosso reizinho, estamos esperando por você”, declarou Luma, ao explicar a escolha.



A notícia mobilizou a família. Prestes a se tornar avó pela primeira vez, Elaine reagiu à publicação com entusiasmo: “Vem, Arthur, meu amor”. Já Luigi Cesar, irmão da influenciadora, comentou de forma descontraída: “Baby Arthur”.



Além da chegada do menino, a família também aguarda o nascimento de outra criança. Luigi e a companheira Júlia Vieira anunciaram recentemente que esperam uma menina, que receberá o nome de Lorena. A escolha segue uma tradição familiar de nomes iniciados com a letra L.