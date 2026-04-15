Zé FelipeReprodução / Youtube
Sem rodeios, o artista disse que está há quatro meses sem beijar ninguém. Filho do sertanejo Leonardo, ele respondeu a uma dúvida recorrente entre fãs e negou qualquer envolvimento recente, apesar de boatos que circularam nas redes.
Durante o bate-papo, Zé Felipe também comentou o breve relacionamento com Ana Castela, adotando um tom leve e sem mágoas. “A Ana é uma menina maravilhosa. É eu de saia”, afirmou, em tom bem-humorado. Sobre o fim do namoro, resumiu: “Deu errado. Em dois meses deu certo, depois deu errado. Acontece, ué, quem vai saber? Mas o carinho tem”.
O cantor ainda fez questão de destacar o respeito pela ex e por pessoas próximas a ela. “A família, o Rodrigo, o Michele, o pessoal da Agroplay, são maravilhosos. São pessoas incríveis. A Ana, incrível. Só não deu certo como namorado, e está tudo certo. Se precisar, estou sempre aí. Só não deu certo ali como namorado, mas como amigo...”.
Zé Felipe e Ana Castela assumiram o romance no segundo semestre de 2025, mas a relação terminou ainda naquele ano, após cerca de dois meses, surpreendendo o público. Desde então, o cantor, que também teve um casamento de cinco anos com Virginia Fonseca, segue solteiro e, segundo ele, sem novos envolvimentos.
FAMOSOS: Zé Felipe revela que não ficou com ninguém desde que terminou com Ana Castela, há quatro meses.— CHOQUEI (@choquei) April 15, 2026
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