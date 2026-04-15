Erika Januza namora o cantor Arlindinho - Reprodução do Instagram

Erika Januza namora o cantor ArlindinhoReprodução do Instagram

Publicado 15/04/2026 09:47

Rio - O cantor Arlindinho cancelou uma apresentação que faria no espaço Praça A, na Vila Madalena, em São Paulo, nesta quinta-feira (16), devido "uma questão pessoal". A informação foi divulgada no perfil do Instagram do artista.

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"Informamos que, por motivos pessoais, Arlindinho não se apresentará na quinta-feira, 16 de abril, no Praça A (Vila Madalena, SP). O artista permanecerá no Rio de Janeiro para resolver uma questão pessoal, priorizando este momento com tranquilidade. Agradecemos a compreensão de todos. As demais datas e compromissos seguem normalmente", diz a nota.

"A atriz teve um quadro de infecção renal e está internada para observação e tratamento. Mas está bem", informou a assessoria da atriz, que está no ar como a rainha Niara em "A Nobreza do Amor", novela das 18h da TV Globo, ao DIA.