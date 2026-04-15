Madonna anuncia lançamento de novo álbum - Reprodução / Instagram

Madonna anuncia lançamento de novo álbumReprodução / Instagram

Publicado 15/04/2026 12:06

Rio - Madonna surpreendeu os fãs ao anunciar seu novo álbum de estúdio. Intitulado “Confessions On A Dance Floor: Part II”, o projeto chega às plataformas digitais no dia 3 de julho de 2026.

O disco marca a continuidade direta de "Confessions on a Dance Floor", um dos trabalhos mais emblemáticos da carreira da artista, conhecido pela forte influência da música eletrônica e pelas faixas voltadas às pistas de dança. Lançado originalmente em 2005, o álbum trouxe hits como Hung Up e consolidou uma fase de grande sucesso comercial e crítico.

O anúncio aconteceu nesta quarta-feira (15) após uma estratégia que chamou atenção nas redes sociais. A cantora apagou todas as publicações de seu Instagram e atualizou a biografia com a frase “Time goes by so slowly…”, referência a outro sucesso de sua discografia, além de incluir um link para seu site oficial.

De acordo com informações divulgadas pela própria artista, o novo projeto mantém a proposta sonora dançante do álbum original. A produção conta novamente com o britânico Stuart Price, responsável pelo disco de 2005 e conhecido por trabalhos com nomes como Dua Lipa, Kylie Minogue e Brandon Flowers.

Madonna também comentou o processo criativo do novo trabalho. “Estou colocando o meu coração e a minha alma em minhas novas músicas e mal posso esperar para compartilhá-las”, afirmou.